Madeira vai receber mais três doentes de Covid-19 vindos do continente

A Madeira vai receber mais três doentes Covid-19 vindos do continente. A informação foi confirmada pelo secretário regional da Saúde.

Pedro Ramos explicou que a Madeira tem uma capacidade de ter 50 doentes em cuidados intensivos e que, neste momento, tem 8. Por isso e depois de ter falado com o SESARAM, nomeadamente, com o director clínico, foi decidido manifestar disponibilidade para receber mais três doentes.

Ainda ontem, Pedro Ramos manifestou essa disponibilidade à ministra da Saúde Marta Temido.

Agora, o director clínico do SESARAM vai trabalhar com João Gouveia, do Hospital de Santa Maria e presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, para operacionalizar a vinda desses três doentes, quando e se for oportuno.

Pedro Ramos também informou que, na última semana de janeiro, o Rt (indicador sobre a transmissão da doença) é de 0,97, o que significa que, em média, cada doente infecta menos do que uma pessoa.