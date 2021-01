Associação de deficientes lança revista digital

A propósito do 9.º aniversário da Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites, a 12 de Janeiro, a Instituição Particular de Solidariedade Social renovou a imagem e aposta agora em novos conteúdos.

Mais virada para a época digital, sobretudo em contexto pandémico que obriga a uma maior utilização da internet e das redes sociais, mas também ao teletrabalho, a associação lança uma newsletter em formato e-paper para chegar a mais pessoas.

De acordo com a IPSS, a revista descreve as actividades da associação, mas também "reflexões, informações na área da deficiência, bem como conteúdos de entretenimento".

A nova revista é mensal e será lançada na próxima sexta-feira, dia 29 de Janeiro, através da página de Facebook da Associação. Os sócios, vão receber no e-mail o novo suporte. Os não associados que queiram também receber a revista devem preencher um documento que a associação disponibiliza na sua página de Facebook.