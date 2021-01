VII Encontro de História Regional e Local na Escola começa hoje

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da direcção regional de Educação, no âmbito do Projecto História da Madeira, promove o VII Encontro de História Regional e Local na Escola, este ano com o tema 'Pestes e Epidemias. A Saúde ao longo da História'.

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, no âmbito do Projeto História da Madeira, promove o VII Encontro de História Regional e Local na Escola, este ano subordinado ao tema “Pestes e Epidemias. A Saúde ao longo da História”.

Este ano, tendo em conta a atual situação epidemiológica relacionada com o Covid-19, o evento decorrerá online e em dias diferentes. Assim sendo, a primeira sessão realizar-se-á hoje, sexta-feira, dia 29 de janeiro, entre as 9h15 e as 12h45, e contará na sessão de abertura, pelas 9h15, com a participação do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e transmitida online para cerca de uma centena de participantes, seguindo-se a intervenção de oradores convidados de diversos organismos atuantes na divulgação, valorização e estudo da História Regional e Local. As restantes sessões decorrerão nos dias 5, 6 e 20 de fevereiro, através da plataforma de comunicação Zoom.

A escolha do tema prende-se, obviamente, com o momento histórico mundial que estamos a viver decorrente da pandemia causada pela Covid-19.

É unânime a constatação de que, desde os tempos mais antigos da Humanidade, têm ocorrido vários episódios de epidemias e pandemias por todo o planeta, provocando um número elevado de vítimas, com consequências nefastas tanto a nível social, como económico ou político. Assim, a partir desta problemática, este encontro pretende abordar o tema de forma abrangente, dando enfâse ao modo como as sociedades souberam lidar com esses episódios.

Por outro lado, esta edição do VII Encontro de História Regional e Local na Escola tem ainda o propósito de incidir no conhecimento e divulgação de episódios da História Regional e Local (HRL) relacionados com esta temática, mostrando que as crises e epidemias à escala regional também foram frequentes no passado.

Esta atividade formativa destina-se a professores de todos os grupos de recrutamento, investigadores e outros agentes culturais.

Este ano, por causa da covid-19, o evento decorre online e em dias diferentes. A primeira sessão acontece esta, sexta-feira, das 9h15 e às 12h45, e conta com a participação do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho. Transmitida online para cerca de uma centena de participantes, segue-se a intervenção de oradores convidados de diversos organismos ligados à História Regional e Local. As restantes sessões decorrem a 5, 6 e 20 de Fevereiro, através do Zoom.

"É unânime a constatação de que, desde os tempos mais antigos da Humanidade, têm ocorrido vários episódios de epidemias e pandemias por todo o planeta, provocando um número elevado de vítimas, com consequências nefastas tanto a nível social, como económico ou político. Assim, a partir desta problemática, este encontro pretende abordar o tema de forma abrangente, dando enfâse ao modo como as sociedades souberam lidar com esses episódios", lê-se no comunicado enviado para a redacção.

O VII Encontro de História Regional e Local na Escola pretender estimular o conhecimento e divulgar a História Regional e Local, ligaando à crise pandémica actual, para mostrar que as crises e epidemias na Região foram frequentes no passado.

A actividade destina-se a professores de todos os grupos de recrutamento, investigadores e outros agentes culturais.