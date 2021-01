Associação de Basquetebol da Madeira de luto pela morte de França Pitão

A Associação de Basquetebol da Madeira está de luto com a partida do seu presidente do Conselho Jurisdicional, o advogado José António de França Pitão, que morreu esta semana vítima de doença prolongada.

Numa nota enviada para as redacções, escreve a associação: "Um amigo de longa data, que faz parte dos órgãos sociais da ABM desde 2006, e que muito apoiou a direcção da ABM e os seus clubes filiados, contribuindo para o sucesso da modalidade na sua área de intervenção, a jurídica. O Dr. França Pitão é uma referência regional na sua área e ficará para sempre na memória de todos".

A Associação de Basquetebol da Madeira endereça condolências à família e amigos.