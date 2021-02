Espaço público e ecologia em 'Madeira de A a Z'

Catarina Andrade e Hélder Spínola são os dois novos oradores convidados do Teatro Municipal Baltazar Dias para as Conferências do Teatro ‘Madeira de A a Z’, que regressa na quinta-feira da próxima semana, dia 11, com um evento virtual, transmitido a partir das 16h30 via Facebook. Catarina Andrade vai abordar o Espaço Público do Funchal e Hélder Spínola as Políticas Ecológicas. A participação é livre.

O evento Madeira de A a Z’ tem permitido debater e aprofundar uma série de temas das mais variadas áreas, uma iniciativa que continua agora num modelo adaptado á situação de pandemia. Com a temática do Espaço Público do Funchal a organização acredita que lançará “um olhar amplo e profundo sobre as múltiplas dimensões do conceito de espaço público, detendo-se na sua génese, anatomia e significados, enquanto testemunho de uma grande transformação, que carrega uma herança e uma memória”.

Já na questão das Políticas Ecológicas, Hélder Spínola revela que não são de agora, que remontam aos primeiros séculos do Arquipélago como forma de para minimizar as consequências dos desequilíbrios que a actividade humana infligia sobre o ambiente. “O povoamento da Madeira e do Porto Santo no séc. XV traduziu-se num intenso processo de arroteamento de terras para a agricultura e na exploração de madeiras de elevada qualidade na floresta indígena. Esse processo foi de tal forma intenso que rapidamente afectou a sustentabilidade de recursos naturais valiosos, obrigando, no decorrer de apenas uma geração desde o início do povoamento, à adopção de medidas de protecção ambiental e gestão dos recursos”, escreveu, numa introdução ao tema