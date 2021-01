O presidente do Governo Regional rejeita transformar em questão política a disponibilidade da Madeira receber doentes covid transferidos do continente. Um dia depois de a Região ter acolhido três doentes transferidos de hospitais na zona de Lisboa, Miguel Albuquerque deixa claro que esta questão “não é política” mas sim “de princípios e valores que a nossa sociedade deve praticar. Numa situação de emergência há valores que devem se sobrepor a divergências políticas e a partidos que é o valor do humanismo e da decência”, afirmou. São esses valores que “devem imperar hoje em situações como a que estamos a viver”, defendeu.

Sobre a possibilidade da Madeira vir a receber mais doentes transferidos do continente, não excluiu essa possibilidade, mas também não se comprometeu. “Vamos ver. Se nós tivermos a capacidade de reserva garantida”, alegou. Deu conta que “neste momento temos apenas 11 doentes em Cuidados Intensivos”, incluindo os três transferidos ontem do continente, para concluir que ainda estão disponíveis “cerca de 50 camas. Vamos a ver”, disse.