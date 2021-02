JSD associa-se à causa animal e defende mais meios e regulamentação nesta área

A criação da figura do Provedor Animal, a construção de um crematório regional e a promoção de uma campanha alargada para a esterilização dos animais foram algumas das medidas reiteradas pela JSD de Santo António, aquando de mais uma ação de solidariedade, desta feita relacionada com a entrega de bens ao abrigo “Patinhas Felizes”

Na sequência do programa solidário que a JSD/M tem vindo a promover através das suas diferentes concelhias, os Jovens Social-democratas da freguesia de Santo António realizaram uma visita ao abrigo “Patinhas Felizes”, onde procederam à entrega de alguns bem alimentares, numa oportunidade em que sublinharam a importância do trabalho que é desenvolvido a favor da causa animal – particularmente a disponibilidade e o empenho dos profissionais envolvidos nestas instituições – assim como as várias propostas que, nesta área, a estrutura tem vindo a defender.

A este propósito, a criação da figura do Provedor Animal, a construção de um crematório regional e a promoção de uma campanha alargada para a esterilização dos animais foram, a par da necessidade de ser criado um regulamento para a alimentação dos animais na via pública, algumas das medidas reiteradas pela JSD de Santo António, propostas essas que constam, inclusive, do atual Programa de Governo em curso.

Uma visita onde a JSD Funchal, acompanhada pelos representantes da JSD/M e do PSD da freguesia de Santo António, reiterou o seu compromisso para continuar a trabalhar nesta área, tanto do ponto de vista da sensibilização pública que se exige, quanto ao nível do estabelecimento de pontes de diálogo que visem a melhoria das condições da prestação de cuidados, o reforço dos meios para as instituições que prestam este serviço e a diminuição dos problemas relacionados com os animais errantes.