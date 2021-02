JSD/M aposta em programa de acção digital para as Autárquicas

A JSD/Madeira vai trabalhar as próximas eleições autárquicas através de acções digitais. Numa altura pandémica, que obriga à reinvenção da comunicação e a uma nova forma de fazer política, o alargamento da presença da JSD às diferentes plataformas online - Tik-tok, flirk, spotify, entre outras, tem ganho fulgor e será reforçado com um programa de acção digital. A medida foi ontem anunciada durante a Comissão Política da JSD/M.

João Jardim, Secretário-geral da JSD/M, diz que é preciso ir ao encontro “de vias alternativas e de novas formas de fazer política e de chegar aos mais jovens”, através das novas tecnologias e soluções digitais que continuará a ser “uma base fundamental ao trabalho que importa fazer e reforçar este ano, de forma descentralizada e envolvendo, cada vez mais, o maior número de jovens”.

A JSD/M irá realizar, no decorrer do mês de Março, o I Conselho Regional deste novo mandato, focado no escrutínio das acções políticas da JSD/M e nos seus reflexos e impactos na Juventude, assim como também ficou acertado que continuarão a ser desenvolvidas iniciativas que reforcem a componente digital, nomeadamente no que concerne à formação política dos quadros da estrutura. A este nível, estão a ser ultimados novos debates e conferências para acolher as propostas e os contributos dos mais jovens em áreas como o Ambiente, a Educação, o Emprego e a Habitação, áreas que João Jardim reitera “decisivas para a JSD/M e para sustentar a recuperação económica em que vivemos, que não pode deixar ninguém para trás, contando, para esse efeito, com os mais jovens como parte da solução”.

Além disso, a JSD/M inicia, a partir de hoje, a ronda de reuniões com as suas estruturas locais no sentido de abordar a estratégia para as autárquicas 2021, sendo certo que “há margem para uma melhoria da representatividade dos jovens neste acto eleitoral, potencializando a renovação de quadros do PSD/M com base no mérito, na competência e no rasgo que as novas gerações podem trazer ao Partido e, consequentemente, à Madeira”.