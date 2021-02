Museu da Baleia com novo horário de funcionamento

A partir de hoje, dia 23 de Fevereiro, o Museu da Baleia da Madeira passa a funcionar num novo horário.

Está aberto de terça-feira a sexta-feira, das 13 às 18 horas e, aos sábados e domingos, das 13 às 17 horas, encerrando ao público às segundas-feiras e, temporariamente, aos feriados.

Mediante reserva antecipada, a instituição está também disponível para aceitar visitas em outros horários.

O Museu da Baleia

Localizado na vila do Caniçal (Machico), o Museu da Baleia é um testemunho de toda a história da caça à baleia e das actividades a ela associadas.

O espaço foi inaugurado em Setembro de 2011 e é um dos mais inovadores museus do género a nível internacional. Apetrechado com um valioso acervo etnográfico/museológico, que recupera utensílios e vivências passadas, o museu documenta de forma rigorosa a história da baleação decorrida na Madeira ao longo do século XX.

O museu recorre a uma grande sala, com modelos de baleias e golfinhos em tamanho real, para dar a conhecer a vida destas criaturas fantásticas e do seu meio marinho, de forma divertida, interactiva e utilizando filmes 3D estereoscópicos.

Para além da componente museográfica os visitantes podem usufruir de um conjunto de serviços, designadamente: Biblioteca pública; Cafetaria com explanada com vista para o mar; Loja do Museu com produtos associados às temáticas do mar e das baleias e golfinhos; Serviços Educativos que desenvolvem actividades para escolas, abrangendo os alunos desde a pré-primária até ao secundário; Exposições Temporárias que irão trazendo novas e diversificadas temáticas ligadas ao mar, à ciência, à história, às artes e cultura.

A instituição promove ainda projectos de investigação científica sobre os cetáceos e a vida marinha nos mares da madeira, bem como a recolha, preservação e estudo de património e documentação sobre a história da caça à baleia na Madeira.