Reino Unido regista 178 mortes e prepara fim do confinamento

O Reino Unido registou 178 mortes e 10.641 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados publicados hoje pelo Governo britânico, que anunciou um plano para o desconfinamento em Inglaterra.

No domingo tinham sido notificadas 215 mortes e 9.834 casos. A média diária dos últimos sete dias é de 480 mortes e 11.187 infeções. No total, morreram no Reino Unido 120.757 pessoas entre 4.126.150 casos de contágio confirmados desde o início da pandemia covid-19.

Entre 16 e 22 de Fevereiro houve uma redução de 26,9% de mortes de covid-19 e de 11,1% no número de pessoas com um resultado de teste positivo confirmado em relação aos sete dias anteriores.

Na quinta-feira, data dos dados mais recentes disponíveis, estavam hospitalizadas 18.462 pessoas, o mais baixo desde meados de Dezembro.

Até hoje, 17.723.840 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 624.325 receberam uma segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de até 12 semanas.

Um estudo publicado hoje pela direção geral de Saúde de Inglaterra (Public Health England) sobre indica que uma dose da vacina da Pfizer vai reduzir em mais de 75% o número de hospitalizações e de mortes por covid-19.

O mesmo estudo diz também que existem "bons sinais" que sugerem que administrar a vacina da AstraZeneca também oferece "bons níveis de proteção" desde a primeira dose e que atrasar a segunda dose para três meses depois, em vez de três semanas, é mais vantajoso em termos de imunidade.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, revelou hoje um plano de quatro etapas para levantar o confinamento em vigor em Inglaterra, que começa em 08 de março com o regresso às aulas presenciais e pretende alcançar em 21 de Junho o fim de todas as restrições a contactos sociais e atividades económicas.

"O fim está verdadeiramente à vista e um ano miserável dará lugar a uma primavera e um verão que serão muito diferentes e incomparavelmente melhores do que aquilo que vemos hoje à nossa volta", prometeu.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.466.453 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.023 pessoas dos 798.074 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.