Banco Alimentar da Madeira distribuiu 60,99 toneladas de alimentos

Através da Rede de Emergência Alimentar, o Banco Alimentar da Madeira recepcionou e encaminhou 241 pedidos de pessoas para 32 Instituições parceiras e da rede local de apoio, e recebeu e distribuiu 60,99 toneladas de alimentos, num valor aproximado de 90 mil euros, informa o Banco Alimentar da Madeira.

Uma informação avançada num dia em que também dá conta de que 10 clubes rotários de Lisboa decidiram organizar um evento de Reconhecimento Rotário de Actividade Relevante em três áreas fundamentais na luta contra a pandemia – social, cultural e saúde/investigação.

Os clubes concordaram em atribuir esse reconhecimento a iniciativas que concorreram para minimizar os efeitos pandémicos – na criação de uma rede de emergência alimentar, no prosseguimento de um trabalho musical na inclusão de jovens e no aproveitamento de tecnologia no desenvolvimento de vacina contra a covid-19.

Foi ainda reconhecido o trabalho da Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal - Orquestra Geração e da empresa Genibet Biopharmaceuticals.

Nesse sentido, no próximo dia 23 de Fevereiro, dia de aniversário do Rotary Internacional, está prevista uma sessão na plataforma Zoom para abordar todas estas questões.