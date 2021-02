Conservatório doou ‘Papel por alimento’ ao Banco Alimentar da Madeira

O lema ‘Preservar a floresta, reciclar papel, combater a fome’ foi o mote lançado aos formandos do 2.º ano dos Cursos Profissionais do Conservatório. A visualização de ‘O Sal da Terra’ foi a motivação. A participação numa ação na Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, foi o desafio.

O documentário ‘O Sal da Terra’ (The Salt of the Earth), de Win Wenders e Juliano Salgado, conta um pouco da longa trajetória do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado e do seu ambicioso projecto Génesis, expedição que teve como objectivo registar, a partir de imagens, civilizações e regiões do planeta até então inexploradas. Assim, entre os dias 21 e 29 de Novembro, data em que se assinala a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, estes alunos criaram uma campanha visual de modo a sensibilizar a comunidade educativa para a estratégia dos ‘3Rs’: redução do desperdício, reutilização de bens e reciclagem de materiais. Os 16 cartazes resultantes deste projeto, foram lançados numa campanha visual através das redes sociais do Conservatório, durante a segunda quinzena de dezembro, que apelou à doação de papel para o programa ‘Papel por Alimentos’.

Com contornos ambientais e de solidariedade, ‘Papel por Alimentos’ é uma campanha, promovida pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, onde todo o papel recolhido é convertido em produtos alimentares a distribuir pelos mais carenciados. Pela quantidade de papel entregue, são entregues aos Bancos Alimentares Contra a Fome produtos alimentares básicos, por empresas certificadas de recolha e tratamento de resíduos. Esta campanha integra-se num ideal mais vasto de sensibilização para a importância do papel de cada pessoa na sociedade e no mundo e para a possibilidade de recuperar e reutilizar coisas que parecem não ter valor.

A Biblioteca das Artes (salas da sede, polo do Bom Jesus e polo de São Martinho) foi o ponto de recolha e todo o papel angariado foi já entregue ao Banco Alimentar da Madeira.