Interrupção ao trânsito no Funchal a partir desta quarta-feira

Devido às obras de reparação da rede de águas, esgotos e do pavimento, será necessário, segundo a Câmara Municipal do Funchal CMF) interromper o trânsito no concelho, a partir desta quarta-feira.

Hoje, estará interrompida a circulação rodoviária no Caminho dos Tornos, na freguesia do Monte, no troço entre o Caminho Novo da Levada da Corujeira e o Caminho dos Marcos, a fim de proceder à reparação da respectiva rede de águas e esgotos.

A partir de hoje, e até à próxima sexta-feira, estará também interrompida a circulação rodoviária na Rua da Conceição, na freguesia da Sé, entre a Rua do Bom Jesus e a Rua do Frigorifico, devido à reparação do pavimento em calçada portuguesa.

Também a partir de hoje, e até ao próximo dia 19 de Fevereiro, estará interrompida a circulação rodoviária entre a Rua dos Frias e o entroncamento com a Rua Dr. João Serra Velez Caroço, na freguesia de São Pedro, devido a uma intervenção em caixas de visita afectas à rede de águas.