PCP defende apoios aos agricultores que tiveram prejuízos com pombo-torcaz

O PCP defende apoios aos agricultores que tiveram prejuízos com o pombo-torcaz.

Nesse sentido, agendou para ser discutido e votado no plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira um projecto de resolução intitulado 'Os deveres de resposta pública aos prejudicados pelo pombo-torcaz'.

Os objectivos são que o Governo Regional concretize, no prazo máximo de 30 dias, após a publicação desta resolução, o levantamento dos prejuízos causados pelo pombo-torcaz, no presente ano, aos produtores agrícolas na Região Autónoma da Madeiram, e que assuma a responsabilidade de indemnizar os agricultores que venham a ser considerados como prejudicados pela acção do pombo.

"Esta iniciativa parlamentar justifica-se, pois, os agricultores, estão a ser esquecidos pelo Governo Regional que ainda não tomou nenhuma medida para compensar os danos causados pelo pombo-torcaz nas explorações agrícolas", diz o PCP através de um comunicado de imprensa.