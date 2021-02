Especial São Valentim

Comece a pensar já no que vai oferecer à sua metade do coração. Depois das escapadinhas pela ilha fora, sugerimos agora a oferta de um voucher para desfrutar de uma massagem ou tratamento num dos Spas que indicamos abaixo

Surpreenda a pessoa que mais ama e ofereça momentos de relax e cumplicidade a dois.

Estas são as nossas sugestões…

Spa at Meliá Madeira

Oferta Especial "Apaixone-se connosco"

Individual:

- Massagem de costas com esfoliação (40 min) – 55€/pessoa

- Massagem com esfoliação e envolvimento corporal (50 min) – 85€/pessoa

Para o casal:

- Massagem de costas com esfoliação (40 min) – 80€/casal

- Massagem com esfoliação e envolvimento corporal (50 min) – 145€/casal

Validade até Junho de 2021.

Ashoka Spa at Galo Resort

"Romantic Spa"

Comece com um brinde romântico com taça de espumante e termine com uma relaxante massagem de aromaterapia para partilhar a dois (30 min) – 63€/casal

"Romantic Spa Premium"

Comece com um brinde romântico com taça de espumante, passe ao ritual de banho e esfoliação dos pés, e depois uma esfoliação corporal com sais da montanha e óleos essenciais. Tempo agora de relaxar num banho turco para continuar depois com uma massagem aromatizada e terminar com uma relaxante massagem de pés e mãos (2 horas) - 220€/casal

Validade até Dezembro de 2021.

Laurea Spa at Savoy Palace

Três sugestões para desfrutar a dois:

Bespoke Massage (30 min) para o casal, com oferta da entrada na área termal – 120€/casal

The Ultimate Aromatherapy (60 min) para o casal, com oferta do Aromatherapy Bath e entrada na área termal - 190€/casal

Laurea Massage (90 min) para o casal, com oferta do Aromatherapy Bath e entrada na área termal - 280€/casal

Til Spa at Castanheiro Boutique Hotel

Oferta Especial "Love Today"

Uma mini facial e massagem de corpo inteiro com aromas surpresa (75 min), miminhos surpresa e cerimónia do chá. Pode usufruir durante todo o dia da piscina interior com circuito de hidroterapia e cascata bem como da sala de relaxamento – 135€/casal

Voucher sem prazo de validade.

The Spa at The Vine Hotel

Massagem DiVine Duo

Desfrute duma envolvente e reconfortante massagem com óleos aromáticos (50 min) que proporcionam um total relaxamento – 155€/casal

Ritual de Banho Divino (90 min)

Uma esfoliação de grainha de uva dá início ao ritual, seguido de um banho de vinoterapia antioxidante e poderosamente rejuvenescedor e, por fim, uma relaxante massagem (90 min) – 250€/casal

Validade até Julho de 2021.

Os valores indicados são por casal salvo as massagens individuais do Spa at Meliá Madeira.

Não estão incluídos extras de carácter pessoal e serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]