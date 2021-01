Máscaras dominam jornais nacionais

Visão:

- "Que Marcelo vamos ter agora?"

- "A reconfiguração à direita que aí vem"

- "Especial imobiliário: Os novos projetos que vão mudar Lisboa"

- "Hospitais no limite: Como se decide quem salvar?"

Sábado:

- "O terramoto André Ventura"

- "Especial Escolas: Governo comprou computadores 8 meses depois de os prometer"

- "Fotorreportagem: Nas morgues apinhadas de mortos por covid"

Correio da Manhã:

- "Batota com vacinas do INEM: Vacinados assessores, administrativos e funcionárias da limpeza"

- "Cada doente transferido para o privado custa 2495 euros"

- "Novo estado de emergência só permite ensino online"

- "País fica sem voos para Brasil e Reino Unido"

- "293 vítimas: Atingido novo recorde diário de óbitos"

- "Infeção respiratória ataca Jesus: Treinador passa o dia no hospital"

- "Crise custou aos cofres do Estado 26,6 milhões/dia"

- "No DCIAP: Justiça investiga 20 processos de terror jihadista"

- "Audição: Vigilância a jornalistas leva PGR ao Parlamento"

- "Guerra sindical: Redução de salários pode chegar a 43% na TAP"

- "Índice mundial: Portugal piora na lista da corrupção"

- "Mafra: Ameaça com foto para violar menor"

Público:

- "80% das máscaras certificadas pela têxtil não cumprem novas normas"

- "ADSE: Idade média dos novos beneficiários é de 41 anos"

- "Entrevista: Nuno Melo admite candidatar-se à liderança do CDS no congresso de 2022"

- "Procurador europeu: Conselho da UE não vê razões para alterar nomeação"

- "Pandemia: Governo não gastou o que previa gastar a travar a crise"

- "Açores: Viúvo com demência doou mais de nove milhões"

- "Bruno Lohse: Um ladrão de arte nazi que continuou a fazer negócio depois da guerra"

- "Metáfora da humanidade: Os ponteiros do Relógio do Apocalipse estão a 100 segundos do fim"

Jornal de Notícias:

- "Regresso às aulas será com ensino à distância"

- "600 vacinas para o lixo no hospital de Penafiel devido a falha técnica"

- "Alemanha e Espanha apoiam Portugal"

- "Governo admite défice de 2021 acima do previsto"

- "Especialistas recomendam máscaras cirúrgicas"

- "Escola: Agressores pagam multa e escapam à cadeia"

- "Relatório: Um terço dos jovens de 13 anos consome álcool"

- "CDS: Mesquita Nunes quer tirar Rodrigues dos Santos da liderança"

- "Livros: Clássicos e autoajuda em alta na pandemia"

- "Guimarães: Descarga de pó de pedra contaminou o rio Ave"

- "Infeção respiratória afasta Jesus do jogo frente ao Belenenses"

- "Sporting: Árbitro assume erro e Palhinha deverá jogar dérbi lisboeta"

Jornal i:

- "Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, ao i 'O sistema já estava em rutura antes da segunda vaga'"

- "As vantagens das máscaras comunitárias"

- "Luís Newton, presidente da Junta de Freguesia da Estrela, sobre as presidenciais: 'Continuam a chegar milhares de votos às juntas de freguesia que já não podem ser contabilizados'"

- "Crise no CDS"

- "Portugueses no Reino Unido. 'Sentimos que não somos bem-vindos'"

- "ILGA recebe queixas de homossexuais impedidos de dar sangue"

- "Mortalidade associada às drogas volta a subir. Overdoses por cocaína subiram pelo terceiro ano consecutivo"

- "DGO. Pandemia agrava défice em 9704 milhões em 2020"

Diário de Notícias:

- "Covid. Ministra pede a hospitais de Lisboa que abram todas as camas"

- "Cova da Moura: IGAI avalia reabrir caso"

- "Aulas voltam, mas 'online', no novo estado de emergência"

- "293 mortes"

- "Défice da pandemia dispara, mas ainda inferior aos défices de Sócrates. Investimento no SNS reforçado em 65%"

- "Do clima à imigração, Joe Biden desfaz numa semana o legado de Trump"

- "Joan Baez: Aos 80 anos, criativa, interventiva e viva como sempre"

- "Futsal: Ana Catarina é a melhor do mundo e sonha com Bolsa de Valores"

Negócios:

- "Só 20% das máscaras têxteis protegem como as cirúrgicas"

- "Atrasos das farmacêuticas comprometem vacinação"

- "Pandemia acelera venda de antidepressivos. Analgésicos em queda"

- "Falta de prescrição médica fez disparar vendas suspensas"

- "Fisco: Empresas vão ter perdão de multa a cada 5 anos"

- "Chave Móvel Digital poderá autenticar pagamentos"

- "Compra de navios para a Transtejo vai avançar"

- "Estados Unidos: Fed diz que ainda não é hora para baixar guarda"

Record:

- "Sporting: Palhinha tramado: Árbitro reconhece erro no amarelo, mas Conselho de Disciplina deve manter castigo"

- "Sporting: Ataque final a Paulinho"

- "Jesus preocupa o Benfica: Infeção respiratória pode afastá-lo do banco"

- "Lucas Veríssimo apanhado na suspensão de voos do Brasil"

- "FC Porto: 5 anos de contrato para Pepê"

- "SP Braga: Guerreiros acusam Sporting: 'Insultos e falta de educação'"

- "Marítimo-Estoril (1-3): Estoril de primeira"

- "Entrevista: Adrien e o título: 'Espero que o Sporting consiga'"

- "1934-2021: Morreu John Mortimore"

A Bola:

- "Águia sem Jesus: Infeção respiratória afasta treinador do jogo de hoje, avança João de Deus"

- "Leão acredita que terá Palhinha com o Benfica"

- "Sporting: SAD assegura permanência de Porro"

- "FC Porto: Pepê (enfim) garantido para 2021/2022"

- "Marítimo-Estoril (1-3): Camarinhos voltam a surpreender e estão nas meias"

O Jogo:

- "Pepê assina por cinco épocas: Conheça os pormenores da transferência do extremo brasileiro para o FC Porto"

- "Benfica-Belenenses: Jesus pode falhar o jogo"

- "Benfica: Lucas Veríssimo preso no Brasil"

- "Sporting: Sem Palhinha, o leão é mais meigo"

- "Braga: Lázio tenta levar Viana"

- "V. Guimarães: Covid isola Varela, Pepelu e Jhonatan"

- "Direitos TV: Liga e FPF assinaram memorando"