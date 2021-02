Pedidos de tarifa verde duplicaram no Funchal

Registados 2.625 carregamentos de veículos 100% eléctricos, desde que a CMF instalou 11 novos postos, em Outubro.

É esta a notícia que faz a manchete da edição de hoje do nosso matutino.

De destacar na edição do DIÁRIO para o Governo Regional que contrata assessor para representar Região. Vice-presidência escolheu ex-deputado do PSD, João Paulo Marques, em processo interposto pela construtora Socicorreia no Tribunal Administrativo e Fiscal.

No que diz respeito à Covid-19, e no espaço reservado à entrevista, Silva Graça, médico infecciologista, explica a razão da intensidade dos efeitos secundários das vacinas nalgumas pessoas. O médico realça ainda que há que testar na origem para travar passageiros positivos.

A Região contou ontem com mais 72 novos casos e 87 recuperados. De destacar ainda que mais de 200 alunos estão em isolamento.

No que concerne aos Censos 2021, realce para o facto que estes já mobilizaram 1.200 candidatos.

Nos casos do dia a notícia vai para o suspeito de pornografia infantil que ficou em liberdade.

