Sara Madruga da Costa defende redução da Taxa Social Única

Sara Madruga da Costa, deputada eleita pelo PSD-Madeira à Assembleia da República, alertou, nesta segunda-feira, para a necessidade do Governo da República avançar com a redução do pagamento das contribuições que são da responsabilidade dos empregadores. Em causa está a redução da Taxa Social Única (TSU) sublinhando que esta pretensão “é legitima e da mais elementar justiça”, especialmente por parte dos empresários madeirenses ligados aos sectores da hotelaria, restauração e similares.

“É por considerarmos que esta redução faz todo o sentido que nós, deputados do PSD/M eleitos à Assembleia da República, vamos ser a voz destes empresários e vamos pedir ao Governo da República a aplicação desta medida, no sentido de que estes sejam apoiados nesta fase difícil de crise social e económica que exige novas respostas e soluções”, afirmou a social-democrata. Sara Madruga da Costa apelou ainda que o Governo da República tenha a capacidade de adaptar as contribuições em vigor e, esta em particular, às novas realidades decorrentes da pandemia.

Sara Madruga da Costa que lembra, a este propósito, a necessidade da TSU e das restantes contribuições serem ajustadas às restrições e limitações de horários a que os empregadores têm sido sujeitos. “Não faz sentido continuarmos a exigir contribuições que não correspondem ao que verdadeiramente os nossos empresários têm vindo a laborar, neste cenário de pandemia e é obrigação do Estado ajustar as obrigações às dinâmicas que têm vindo a ser promovidas do ponto de vista das empresas e da sua respetiva atividade”, disse.

A redução do pagamento das contribuições à Segurança Social, nomeadamente da Taxa Social Única (TSU) é uma ajuda fundamental para os empresários e para a economia da Madeira, no actual contexto de crise económica e social causada pelo covid-19. “23,75% por cada trabalhador é um custo fixo neste momento bastante severo, face à falta de liquidez da maior parte dos empresários e às dificuldades provocadas pela pandemia”, concluiu.