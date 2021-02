Líder Sporting recebe Paços de Ferreira numa ronda com dérbi do Porto

O líder Sporting recebe na segunda-feira o Paços de Ferreira, a equipa sensação da I Liga de futebol, numa 19.ª jornada em que o FC Porto defronta em casa o Boavista e o Benfica joga em Moreira de Cónegos.

Com oito pontos de avanço, os 'leões' vão entrar nesta ronda bem confortáveis na frente do campeonato, embora a receção ao Paços de Ferreira prometa ser complicada, enquanto 'dragões' e 'encarnados' estão proibidos de voltar a tropeçar, para não se afastarem ainda mais da luta pelo título.

A dividir o terceiro lugar com o Benfica, o 'outsider' Sporting de Braga viaja até aos Açores para defrontar o Santa Clara.

No Estádio José Alvalade, o Sporting, que conquistou pela última vez a I Liga em 2001/02, vai tentar manter ou até aumentar a vantagem na liderança perante um Paços de Ferreira que aparece num surpreendente quinto posto e que vai numa série de nove jogos sem perder, incluindo seis triunfos.

A formação de Pepe, que soma 35 pontos, fechou a primeira volta com apenas três desaires, um deles com o Sporting, naquela que é até agora a única derrota caseira dos pacenses.

Concentrado apenas no campeonato, enquanto os principais rivais estão em mais frentes, a equipa de Rúben Amorim, a única que continua imbatível esta época, vai entrar em campo com conhecimento do resultado do FC Porto, que joga no sábado, e do Benfica, que defronta o Moreirense no domingo.

Depois de dois empates seguidos, os campeões nacionais vão tentar voltar às vitorias no dérbi do Porto, naquele que será o regresso de Jesualdo Ferreira ao Estádio do Dragão, depois de ter liderado o FC Porto entre 2006 e 2010, tendo nesse período conquistado três campeonatos.

O Boavista, que está num aflitivo 16.º e antepenúltimo lugar, tem sido um adversário de boa memória para a formação de Sérgio Conceição, já que foi goleado no encontro da primeira volta (5-0), no Bessa, e, da última vez que esteve no Dragão, também sofreu pesada derrota (4-0).

O FC Porto aparece nesta altura a uns inesperados oito pontos da liderança, mas em pior situação está o Benfica, a 11 do Sporting, numa temporada de elevado investimento financeiro na equipa e com o regresso de Jorge Jesus, que prometeu "arrasar" os adversários.

Depois de ter voltado aos triunfos na última ronda (2-0 na Luz sobre o lanterna-vermelha Famalicão), o Benfica vai a Moreira de Cónegos defrontar o atual oitavo classificado da prova e equipa que vem de duas vitórias seguidas, ambas fora de portas.

Já ultrapassada a crise da covid-19 no clube, que obrigou Jesus a falhar três jogos, os 'encarnados' estão obrigados praticamente a fazer uma segunda volta perfeita para ainda sonhar com o título, o principal objetivo da temporada.

O Benfica vai entrar em campo já com conhecimento do resultado do Sporting de Braga, que atua horas em São Miguel, perante o Santa Clara, equipa que está a efetuar um campeonato tranquilo (é sétimo) e que leva quatro jogos sem perder, incluindo três triunfos.

Na primeira volta, os açorianos venceram no Minho (1-0), naquele que é a única derrota caseira do Sporting de Braga esta época.

A 19.ª jornada arranca na sexta-feira, com a receção do Famalicão ao Belenenses SAD e termina na terça-feira, com o Tondela-Marítimo.

Programa da 19.ª jornada:

- Sexta-feira, 12 fev:

Famalicão - Belenenses SAD, 20:30

- Sábado, 13 fev:

Nacional -- Farense, 15:30

Vitória de Guimarães - Rio Ave, 18:00

FC Porto -- Boavista, 20:30

- Domingo, 14 fev:

Portimonense - Gil Vicente, 15:00

Santa Clara - Sporting de Braga, 16:30 locais (17:30, horas de Lisboa)

Moreirense -- Benfica, 20:15

- Segunda-feira, 15 fev:

Sporting - Paços de Ferreira, 20:15

- Terça-feira, 16 fev:

Tondela -- Marítimo, 17:45