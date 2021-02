Bateu em carro estacionado e colocou-se em fuga no Caniço

Um condutor, que segundo a vizinhança seguia num carro vermelho, embateu num automóvel que se encontrava estacionado nas imediações do pavilhão do Caniço e colocou-se em fuga sem assumir responsabilidades.

Segundo a lesada, o acidente ocorreu entre as 16 e as 18 horas deste sábado. O seu Peugeot ficou com um espelho partido, com a porta amolgada e com riscos profundos na pintura.

A dona do automóvel disse que já apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública e pede a quem tenha visto o acidente para entrar em contacto com a PSP.

Alerta também os donos das oficinas para terem atenção a esta situação. Segundo vizinhos, "trata-se de um carro vermelho, alto, tipo jipe”.