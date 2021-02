Despiste deixa uma mulher encarcerada no Funchal

Um despiste de viação ocorrido na Rua Maximiano Sousa, acima da Universidade da Madeira, deixou uma mulher encarcerada e motivou o socorro a uma outra.

O acidente ocorreu por volta das 17h20, tendo a viatura embatido contra o varandim. Uma senhora de 64 anos, com problemas cardíacos, conseguiu sair do carro acidentado pelos próprios meios, tendo sido encaminhada para o Hospital numa ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal, uma vez que se encontrava bastante nervosa.

De momento, a mesma corporação procede ao desencarceramento de uma outra mulher, que está incapaz de sair sozinha da viatura. Deverá ser levada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que também estão no teatro de operações.