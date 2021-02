Exposição de Filipa Venâncio patente ao público até 2 de Abril na Capela da Boa Viagem

A exposição 'Casa da Capela', da artista plástica madeirense Filipa Venâncio abriu, esta tarde ao público. A mostra, que conta com nove pinturas em acrílico sobre tela, estará patente até ao próximo dia 2 de Abril, na Capela da Boa Viagem.

A vereadora com o pelouro da Cultura na Câmara Municipal do Funchal (CMF), Madalena Nunes, marcou presença na inauguração.

“É com enorme satisfação que, apesar dos tempos conturbados que estamos a viver e das restrições impostas ao meio cultural, conseguimos abrir esta capela para acolher mais uma exposição de uma artista regional (...) Todas as relações dos artistas com a nossa cidade são especiais e a Filipa ajuda-nos com as suas obras a sentir a capela de outra forma e a criar memórias, contribuindo aqui neste espaço para um dos objectivos da Câmara Municipal do Funchal, que passa por tornar a arte e a cultura acessíveis a todos

Filipa Venâncio é licenciada em Artes Plásticas/Pintura pelo Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira, ISAPM, em 1991, e costuma expor regularmente desde 1987.

Participou em inúmeras exposições coletivas, e em parceria, mas privilegia projeCtos a solo, contando com 12 exposições individuais no seu currículo artístico, que estão disponíveis para visualização no seu site pessoal.