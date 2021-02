Projecto Erasmus+ KA2 INCLUDE junta ISAL e duas universidades europeias

O projecto Erasmus+ KA2 INCLUDE - Intercultural Communication and Linguistic Upgrade in a Digital Environment, vai juntar o ISAL – Instituto Superior de Administração e Línguas - a duas Universidade Europeias: a Bjelovar University of Applied Sciences na Croácia e a Aristotle University of Thessaloniki na Grécia.

O projecto está inserido num contexto de necessidade crescente de práticas inovadoras na era digital, que foram recentemente desencadeadas pelo surgimento da pandemia Covid-19.

Nas universidades, todas as actividades de ensino foram transferidas para salas de aula virtuais, uma mudança que pode ser especialmente desafiadora para os docentes de línguas e comunicação intercultural, já que os cursos focam-se na comunicação que tem mudado últimos meses.

O principal objectivo do projeto INCLUDE é impulsionar a empregabilidade dos alunos numa escala global, garantindo um curso de língua e comunicação inclusivo, progressivo e de alta qualidade, em várias línguas (inglês, croata, português, grego), em instituições de ensino superior em toda a Europa.

Este projeto visa ainda promover e reforçar o espírito académico além-fronteiras, incentivando as Instituições de Ensino Superior a trabalharem em conjunto, partilhando a sua identidade cultural, social e académica.