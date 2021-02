Índice de Custo do Trabalho na RAM aumentou 10,8% em 2020

Segundo os dados divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira esta tarde, "no 4.º trimestre de 2020, o ICT (ajustado de dias úteis) na Região Autónoma da Madeira registou um acréscimo de 7,1% em relação ao 4.º trimestre de 2019. Esta variação resultou do efeito conjugado das variações ocorridas nas suas duas principais componentes", afirma.

Assim, enquanto "os custos salariais (por hora efectivamente trabalhada) aumentaram 7,1% em relação ao trimestre homólogo", os "outros custos (não salariais, também por hora efectivamente trabalhada) registaram um acréscimo homólogo de 7,3%".

compara a DREM com a média nacional, cujo "valor daquele índice registou igualmente um acréscimo homólogo, de 6,6%: +6,5% na componente dos custos salariais e +7,0% nos outros custos", o que significa que o custo do trabalho na RAM aumentou mais do que no país.

"Em termos anuais, o Índice de Custo do Trabalho (ICT), na Região, em 2020, registou um aumento de 10,8% face ao ano transacto, devido ao incremento anual observado nos custos salariais (11,8%) e nos outros custos (6,8%)", aponta. Já "no conjunto do país, a variação anual deste índice, no ano 2020, foi de 8,6%, resultado das subidas observadas nos custos salariais e nos outros custos de, 9,2% e 6,1%, respectivamente", uma vez mais com a RAm a superar a média nacional.

Por fim, aponta que "esta evolução do ICT em 2020 poderá ser explicada pela redução de horas trabalhadas, o que por sua vez resulta do contexto de medidas restritivas tomadas no âmbito da pandemia do COVID-19".