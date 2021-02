Onda de assaltos deriva de vários factores

Rodrigo Gouveia, Presidente da Mesa do Comércio Lojista da ACIF-CCIM, olha com alguma preocupação para a onda de assaltos que se verifica no Funchal. Os dados apontam para um aumento de furtos por arrombamento na ordem dos 5% em relação ao mesmo período de 2020.

A desertificação das ruas num horário mais cedo do que o habitual propicia esta realidade, já que dá alguma liberdade os amigos do alheio. Mas não só. Rodrigo Gouveia entende que há outros factores que contribuem para o aumento da criminalidade e que devem merecer a atenção dos governantes.

