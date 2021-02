Escolas do 1.º e 2.º ciclo da Madeira fecham mais cedo na semana do Carnaval

Ao contrário do continente, onde não haverá a interrupção lectiva no Carnaval e na Páscoa, para recuperar as aulas atrasadas, na Região mantém-se inalteráveis as interrupções lectivas previstas.

A exemplo do que acontecerá nos primeiros dias da próxima semana com as mini-férias do Carnaval, “o que está previsto é os 15 dias de férias da Páscoa também serem cumpridos aqui na Madeira”, ou seja, “vamos ter as férias, quer as do Carnaval, quer as da Páscoa”, assegurou.

Já em relação ao calendário dos exames, como são exames são nacionais, “será semelhante ao do continente. Serão coincidentes com aquilo que for anunciado a nível nacional”, esclareceu.

Em relação à próxima semana, devido ao recolher obrigatório a partir das 18 horas, as aulas presenciais, as escolas com 1.º e 2.º Ciclos “vão fechar mais cedo e têm que se adaptar ao recolher obrigatório”.