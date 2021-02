Confraria Enogastronómica da Madeira lamenta proibição da captura do peixe-gata

A Confraria Enogastronómica da Madeira lamenta que, após tanta luta nos anos de 2015 e 2016, para reversão da proibição da pesca do peixe-gata, venha a Região, volvidos três anos, ver-se privada dessa conquista.

"A Confraria apela a todas forças vivas a congregar esforços de modo a rever esta proibição, tendo em consideração que a sua captura é acessória, inevitável e socialmente relevante. Mais do que o seu valor económico, é um marco identitário do município de Câmara de Lobos, celebrizado em inúmeras fotos da baía do concelho e um patrimônio imaterial da gastronomia da Região que importa defender, preservar e classificar", refere através de comunicado.

A confraria indica que irá sensibilizar as suas congéneres "para este atentando promovendo uma petição pela discrimição positiva da região e pela reactivação da quota de pesca-gata em vigor nos últimos anos".

"A CEM prontifica-se a dinamizar oportunamente um encontro / debate gastronómico em Bruxelas, com as nossas eurodeputadas, as forças do município de Câmara de Lobos, os responsáveis da União Europeia e representantes de diversas confrarias europeias, que tal como nós defendem a herança cultural e gastronômica dos seus povos", conclui