Agitação marítima forte na Madeira até amanhã

O Arquipélago da Madeira está sob aviso de agitação marítima forte até às 18 horas desta quinta-feira.

Segundo a Capitania, estão previstas ondas de 1 a 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros a partir da tarde, na costa Sul, e de 2 a 3,5 metros, aumentando para 3 a 4 metros ao final da tarde na costa Norte.

Por este motivo, a Capitania do Porto do Funchal recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.