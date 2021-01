Agentes culturais vão ter novo apoio

O presidente do Governo Regional admitiu hoje que haverá um novo apoio para os agentes culturais e entidades promotoras de eventos como forma de compensar o ‘bloqueio’ imposto aos espectáculos.

Há questão sobre a alegada incongruência de autorizar missas até 50% da capacidade das igrejas e não autorizar mais de 5 pessoas em espectáculos culturais, independentemente da lotação do espaço, Miguel Albuquerque evitou responder directamente à questão, embora admitiu que essa incongruência foi “discutida e falada” no seio do governo. Isto para dizer que o secretário do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, “tem falado com os agentes culturais e com as entidades promotoras dos espectáculos no sentido de garantir um apoio novo à cultura”, uma vez que, pelo menos até meados de Fevereiro, as restrições impostas não serão aliviadas.

“Neste momento o grande objectivo é nos próximos 15 dias manter estas medidas no sentido de baixar o número de infecções na Madeira. Isso é a prioridade. Eu compreendo que há uma frustração e algum descontentamento”, no entanto diz-se determinado em não alterar as fortes limitações decretadas.

Admitiu que um eventual alívio possa ocorrer depois desse prazo. “Com certeza que sim”, respondeu, antes de confessar que também já sente “bastantes saudades de ir a um espectáculo” e mesmo “a um arraial”. Ainda assim, insiste que a prioridade neste momento é manter as medidas em vigor. “Eu compreendo, estou solidário, mas a prioridade é baixar o número de infecções na Madeira. Isso ninguém me move dessa teimosia”, assegura, por não ter dúvidas que esta “é uma boa teimosia”, concluiu.