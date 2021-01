Tome nota da Agenda deste sábado

- O Grupo Parlamentar do PSD visita, às 11 horas, o local da futura pista de patinagem dos Prazeres, perto do campo de futebol.

- Às 11h30, o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita uma exploração agrícola situada ao Caminho de Ferro, freguesia do Monte. O empresário agrícola beneficiou, ao abrigo do PRODERAM, de apoio ao investimento de modernização de explorações agrícolas no valor de 65.644,89€, sendo que o montante global do investimento ascendeu a 146.210,00€.