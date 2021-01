Mais 98 novos casos de Covid-19 na Madeira

Há 98 novos casos positivos a reportar este sábado na Madeira. Trata-se de 97 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos. Investigações epidemiológicas estão ainda em curso. O restante caso é importado da Região de Lisboa e vale do Tejo.

Com mais 59 casos recuperados a reportar, a Região passa a contabilizar 2.007 casos activos, dos quais 99 são casos importados e 1.908 são de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, de assinalar que 73 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (65 pessoas em Unidades Polivalentes e 8 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19) e 53 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Havendo mais quatro óbitos a reportar, a Região passa a contabilizar, até à data, um total de 44 mortes associadas à Covid-19. Nenhum destes falecimentos está associado aos três doentes que ontem foram transferidos desde o continente português para a Madeira.

Nota ainda para as 295 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM. As investigações epidemiológicas estão em curso.