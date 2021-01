Proibição de voos internacionais não inclui a Madeira

O presidente do Governo Regional garantiu ao DIÁRIO que a proibição de viagens internacionais, anunciada pelo Governo da República, como medida de contenção da pandemia, não inclui a Região Autónoma da Madeira.

Miguel Albuquerque abordou a questão com o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita e teve a garantia de que a medida que limita as deslocações diz respeito ao território continental.

A Madeira tem ligações aéreas com Canárias e marítimas com diversos portos que poderiam estar comprometidas se não fosse garantida a situação de excepção.

Conselho de Ministros decidiu limitar as deslocações para fora do território continental, por qualquer meio de transporte, e repor o controlo nas fronteiras terrestres.

"Aprovou-se a limitação às deslocações para fora do território continental por parte dos cidadãos portugueses efectuadas por qualquer via, designadamente rodoviária, ferroviária, aérea, fluvial ou marítima", precisou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final da reunião do Conselho de Ministros que aprovou a medidas que regulamentam o novo estado de emergência que começa no próximo domingo até 14 de Fevereiro.

O Governo decidiu ainda repor o controlo de pessoas nas fronteiras terrestres, estando também prevista a possibilidade de suspensão de voos e de determinação de confinamento de passageiros à chegada quando a situação epidemiológica assim o justificar.