João Pedro Sousa não resiste aos maus resultados e é oitava 'chicotada' na I Liga

João Pedro Sousa deixou hoje o comando técnico do Famalicão quase dois meses depois de ter prolongado o vínculo com o clube, anunciou o emblema da I Liga de futebol.

O técnico, de 49 anos, tinha renovado com o atual 15.º colocado do campeonato até 30 de junho de 2022, no início de dezembro último, mas acabou por deixar o cargo, com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos, a contar para todas as competições.

João Pedro Sousa, que deixa o comando da equipa depois da no terreno do Nacional (2-1), no sábado, chegou ao clube na última temporada, orientando um trajeto de sucesso que terminou com o sexto lugar no campeonato e ficando às portas das competições europeias, naquele que foi o melhor resultado de sempre dos famalicenses.

Antes do agora ex-treinador do Famalicão, no dia 02 de janeiro, foi César Peixoto a abandonar o cargo no Moreirense, apenas dois meses após assumir a equipa, uma saída pedida pelo próprio.

O treinador, de 40 anos, que tinha rendido Ricardo Soares, até tinha alcançado a primeira vitória ao serviço do Moreirense para o campeonato, na receção ao Santa Clara (1-0), da 11.ª jornada, depois de duas derrotas e outros tantos empates, intercalados com dois triunfos na Taça de Portugal, mas acabou por deixar a equipa na sétima posição, com 13 pontos.

Esta saída seguiu-se à de Mário Silva, que, nesta mesma 11.ª jornada e cinco meses depois de ter assumido o comando do Rio Ave, tinha protagonizado a sexta saída de um treinador da I Liga portuguesa de futebol na época 2020/21.

Mário Silva deixou a equipa na 13.ª posição, com 11 pontos, apenas dois acima da linha de despromoção, sendo substituído interinamente por Pedro Cunha, que, em quatro jogos para o campeonato conseguiu um triunfo em casa, com o Portimonense (3-0) e um empate na visita ao Sporting (1-1).

O treinador interino dos vila-condenses também não conseguiu evitar a eliminação da Taça de Portugal, ao sofrer uma derrota em casa com o secundário Estoril Praia (2-1), tendo sido substituído por Miguel Cardoso, que vai estrear-se na segunda-feira, na visita ao campeão FC Porto.

Antes, já tinham saído Tiago Mendes do Vitória de Guimarães (terceira jornada), que pediu a demissão e foi rendido por João Henriques, Rui Almeida do Gil Vicente (sétima), entrando Ricardo Soares, e Lito Vidigal (oitava), que teve como sucessor o interino Milton Mendes no comando.

Vasco Seabra, que deixou o Boavista à nona jornada, tendo Jesualdo Ferreira regressado aos 'axadrezados', assumiu o comando técnico do Moreirense, na 11.ª jornada, sucedendo a César Peixoto, que já tinha substituído nos minhotos Ricardo Soares (sexta).