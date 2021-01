Tim Söderström reforça o Marítimo

O Marítimo contratou o sueco Tim Söderström, jogador que jogava no Hammarby, da I Liga sueca, ao serviço do qual, nas duas últimas temporadas alinhou em 44 jogos e anotou um golo.

Foi o próprio Hammarby, que terminou a I Liga sueca em 8º lugar, que anunciou no seu site oficial a transferência do jogador para o Marítimo.

De acordo com o clube escandinavo, foi o jogador que manifestou um forte desejo de deixar o Hammarby e, em final de contrato, teve a permissão para conversar com outros clubes, tendo existido um acordo entre as partes envolvidas.

Tim Söderström, de 27 anos de idade, com 1, 88 de altura, e natural de Estocolmo é defesa direito, mas também joga a médio.

De referir que o atleta fez a sua formação futebolística no Djurgaden, tendo ainda sido internacional pelas camadas jovens da Suécia.