Porto Santo tem oito casos activos

O Porto Santo conta com oito casos activos de Covid-19. De acordo com o delegado de saúde local, Rogério Correia, ao longo da última semana surgiu apenas um caso positivo na Ilha Dourada, neste caso um porto-santense que se deslocou ao Funchal e que no teste realizado ao 5.º dia após a chegada veio a se confirmar que estava infectado.

Quase que posso garantir que as cadeias geradas pelas festas de fim-de-ano não irão aparecer mais, porque já se passaram 28 dias de um segundo período de incubação. A partir de agora as cadeias que o Porto Santo eventualmente irá ter são daqueles que entram e serão detectadas a tempo e horas, porque efectivamente estamos a fazer os testes de controlo e uma vigilância sanitária à entrada. Rogério Correia, delegado de saúde do Porto Santo

O também director do Centro de Saúde do Porto Santo realçou ainda que "é importante cumprir com as regras estabelecidas" e tornou a aconselhar as pessoas que não realizem "festas alargadas" de forma a proteger, sobretudo, "os familiares mais idosos".

"O que nós passámos, ou seja, os 46 casos que numa semana tivemos no Porto Santo é o reflexo destes conselhos que não foram cumpridos. Não voltemos a cometer a mesma asneira até estarmos vacinados", vincou Rogério Correia.