"O país está em estagnação há mais de 20 anos"

Depois do almoço, no Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, o candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel, rumou à Calheta, onde foi recebido pelo autarca local, Carlos Teles, na sede do Partido.

Uma dezena de calhetenses social democratas marcaram presença neste encontro, onde o autarca anfitrião desejou "as maiores felicidades" ao candidato.

Rangel por sua vez denunciou que "o país estaem estagnação há mais de 20 anos", para concretizar que tal acontece "devido essencialmente à governação socialista", acusou.

Rangel lembrou que "não podemos combater a pobreza, pobreza que em Portugal ainda é grande, se nós não crescermos". Esta foi de resto a grande mensagem nacional para concretizar que "o grande objectivo do governo tem de ser criar riqueza", ou seja, apostar no crescimento económico.