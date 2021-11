Consultas indirectas chegam às 200 mil. Nos centros de saúde registaram-se 72 mil actos por telefone. Em 2020, mais de metade das consultas médicas foram realizadas sem a presença do doente. No hospital deu-se uma quebra de 17 mil atendimentos. Para ler na página 5.

Rangel garante via verde à Madeira. Candidato à liderança do PSD, que chega hoje à Região, afirma que, consigo, as reivindicações insulares vão ser solucionadas, desde o financiamento ao hospital como à regulamentação do subsídio de mobilidade. Consulte nas páginas 26 e 27.

Conquista da Europa movimenta centenas de estudantes. O programa Erasmus + mobilizou 371 alunos da Região nos últimos dois anos, tendo a União Europeia atribuído mais de 3 milhões de euros para a concretização de 30 projectos. Saiba tudo nas páginas 2 e 3.

‘Tá na hora’ de acordar. Péssima primeira parte, reacção tardia na segunda e ‘dedo’ da arbitragem leva Marítimo a sair de Tondela com uma derrota por 4-2. Para ficar a par nas páginas 14 e 15.

GR aprova 1,6 milhões para empresas com quebras de facturação. Saiba como na página 8.

