Sondagens “são daquelas coisas que não me preocupam nada”

O candidato à liderança do PSD Paulo Rangel assegura não estar minimamente preocupados com sondagens que o colocam o seu adversário, Rui Rio, em vantagem.

À chegada à Madeira e quando questionado se as sondagem eram motivo de desmotivação, respondeu: “Não, nem pode. As sondagens têm de ser feitas dentro do universo do partido, portanto não há neste caso relação entre uma coisa e outra”. Acrescentou que “isso é daquelas coisas que não me preocupa nada” para concretizar que “é um instrumento a ter em conta, ao lado de outros”.

Já sobre o apoio que a sua candidatura merece na Região, tendo sido recebido no Aeroporto da Madeira pelo mandatário, Rui Abreu, que esteve acompanhado por Rubina Leal e Bruno Melim, lider da JSD-M, Rangel assume que sente para já o apoio, sobretudo de quem o convidou a vir à Região.

“Sinto claramente, pelo menos pelo convite. Agora vou ter o contacto directo com as pessoas, mas os convites foram tão entusiasticos que não poderia deixar de marcar logo aqui uma das minhas primeiras etapas”

Quanto à oposição do lider histórico do PSD-M, Alberto João Jardim, assegura não ser um problema. “Tenho enorme respeito e apreço por ele” como diz também respeitar “as posições de todos os militantes”.

Ao desembarcar, Paulo Rangel foi abordado por quatro pessoas, alegadamente motoristas d táxi. A motorista presente no grupo fez questão de manifestar apoio ao eurodeputado. “Temos que ganhar por maioria. Temos que voltar ao que éramos antigamente”, manifestou, assumindo estar disposta “a lutar pelo nosso PSD”. “É o que nós vamos fazer”, respondeu Rangel.

“Grande recepção”, concluiu Rui Abreu.

A comitiva é recebida agora na Quinta Vigia pelo presidente do Governo Regional, e também líder do PSD-M, Miguel Albuquerque.