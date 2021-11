ONU confirma destruição de dois camiões argelinos em território do Sahara Ocidental

A missão das Nações Unidas no Sahara (Minurso) confirmou sexta-feira ter encontrado dois camiões argelinos "fortemente danificados" no território do Sahara Ocidental, no local onde a Presidência da Argélia afirmou que o exército marroquino bombardeou e matou três camionistas.

Segundo adianta a agência noticiosa Efe, o porta-voz do secretário-geral da ONU, Farhan Khan, limitou-se a referir que os agentes da Minurso verificaram que os dois camiões estavam fortemente danificados e queimados e que o local onde se encontravam era "na parte oriental do Sahara Ocidental, perto da cidade e Bir Lahlu", uma área fora da muralha de defesa marroquina.

Relativamente aos motivos para a presença daqueles camiões numa zona supostamente desmilitarizada -- ainda que a Frente Polisário tenha quebrado o cessar-fogo há já cerca de um ano -- o porta-voz afirmou não ter resposta para essa questão, tendo acrescentando que esse "é um tema que está a ser analisado".

O referido porta-voz, que falava na conferência de imprensa diária, recusou especular sobre se se terá tratado de um atentado ou sobre quem poderá ter sido o autor, num momento em que tem aumentado a tensão na região entre a Argélia e Marrocos.

Esta quinta-feira, através do seu porta-voz, o secretário-geral das Nações Unias, António Guterres, exortou os dois países a dialogarem, manifestando confiança de que a visita do enviado pessoal para o Sahara, Staffan de Mistura, à região ajuará a melhorar a situação.

Na quarta-feira, um comunicado oficial argelino afirmava que "vários fatores apontam para que as forças de ocupação marroquinas no Sahara Ocidental cometeram, com armamento sofisticado, um covarde assassinato através desta nova manifestação e brutal agressividade característica e um conhecida política e expansão territorial e de terror", acrescentando: "O assassinato não ficará impune".

Até agora Marrocos manteve a sua estratégia de silêncio na gestão da tensão com a Argélia e não reagiu oficialmente à última acusação o vizinho.