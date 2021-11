Não houve vencedores do primeiro prémio do Euromilhões de hoje, pelo que no sorteio da próxima terça-feira estará em jogo um Jackpot no valor de 89 milhões de euros.

Esta sexta-feira feira nenhum dos três primeiros prémios veio para apostadores de Portugal, embora tenham sido identificados cinco vencedores do segundo prémio, no valor de 161 mil euros, e 11 terceiros prémios, no montante de 17 mil euros.