O sorteio do Euromilhões (089/2021) desta sexta-feira, dia 5 de Novembro, realizou-se ainda há pouco e do mesmo foi apurada a chave vencedora composta pelos números 2 - 12 - 25 - 30 - 41 e as estrelas 8 e 11.

Veja se foi um dos felizes contemplados!