Não há totalistas no sorteio desta noite do Euromilhões. Os 66 milhões de euros em jogo não saíram a nenhum apostador, passando o 'jackpot' para os 79 milhões de euros na próxima sexta-feira, segundo informa a Santa Casa.

A chave vencedora do concurso 088/2021 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 2 - 3 - 17 - 29 - 43 e as estrelas 1 e 4.