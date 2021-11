Saiba o que hoje é notícia

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa cumprem hoje uma nova greve parcial de manhã, prevendo-se que a circulação se inicie apenas às 10:15, num dia em que há também uma paralisação de 24 horas na Rodoviária de Lisboa.

De acordo com a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS), a greve no Metro decorre entre as 05:00 e as 09:30 para a generalidade dos trabalhadores e das 09:30 às 12:30 para o setor administrativo e técnico, prevendo a transportadora que as estações não abram como habitualmente para iniciar a circulação de comboios às 06:30 e que o serviço arranque apenas às 10:15, como nas duas greves parciais da semana passada.

Na origem das paralisações estão um protesto contra o congelamento salarial e a reivindicação da aplicação de todos os compromissos assumidos pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática (inclusive a prorrogação do Acordo de Empresa), do preenchimento imediato do quadro operacional (com a reposição de efetivos) e das progressões na carreira. O Metropolitano referiu em comunicado que se encontra "recetivo à discussão das propostas apresentadas pelas entidades sindicais, sendo as mesmas objeto de negociação".

Devido à greve, a Carris vai reforçar quatro das suas carreiras: 726 (no troço Pontinha Metro -- Estefânia), 736 (nos troços Senhor Roubado -- Marquês de Pombal e Campo Grande -- Cais do Sodré), 744 (no troço Oriente -- Restauradores) e 746 (no troço Sete Rios -- Marquês de Pombal).

Também hoje, a Rodoviária de Lisboa -- que opera nos concelhos de Lisboa, Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira, todos no distrito de Lisboa, servindo cerca de 400 mil habitantes -- enfrenta uma greve de 24 horas que, segundo o Sindicato Independente dos Trabalhadores da Rodoviária de Lisboa, visa reivindicar "salários dignos" da profissão de motorista de transportes públicos.

O sindicato espera uma adesão à volta dos 70%, e a empresa refere no seu 'site' que recebeu o pré-aviso de greve e pede desculpa por perturbações ao serviço. Os trabalhadores prometem continuar a marcar mais greves, inclusive hoje, dia em que decidirão em plenário as próximas datas.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, recebe hoje a estreia de "Ariodante", numa versão semi-encenada da ópera de Händel, que conta com Cecilia Molinari no papel do título e com Ana Quintans como Ginevra.

Em estreia no São Carlos, "Ariodante" terá Antonio Florio na direção musical da Orquestra Sinfónica Portuguesa, com encenação, cenografia e figurinos de Mario Pontiggia e desenho de luz por Paulo Godinho.

Estreada, em Londres, em 1735, com libreto baseado na adaptação de Antonio Salvi de "Orlando Furioso", de Lodovico Ariosto, "Ariodante" vai estar em cena em Lisboa hoje e na quinta-feira, às 20:00.

DESPORTO

O Benfica desloca-se ao reduto do 'todo poderoso' Bayern Munique na tentativa de evitar nova goleada, numa quarta jornada do Grupo E da Liga dos Campeões em futebol em que espera novo 'tropeção' do FC Barcelona.

Duas semanas depois do 0-4 na receção aos bávaros, que só marcaram o primeiro golo na Luz aos 70 minutos e ainda chegaram à goleada, o 'onze' de Jorge Jesus não pode esperar muito do jogo do Allianz Arena, onde perdeu por 1-5 na última visita (2018/19).

Os bávaros só precisam de um empate para carimbar um lugar nos oitavos de final, mas vão querer, certamente, manter o registo perfeito, já que, antes da goleada na Luz, tinham triunfado por 3-0 em Nou Camp e por 5-0 na receção ao Dinamo Kiev.

Embora perder por poucos nunca possa ser considerado um bom resultado, mais ainda para uma equipa da dimensão do Benfica, a verdade é que o cenário mais provável será mesmo assistir-se a nova goleada dos bávaros.

Nos últimos seis jogos, o Bayern até perdeu duas vezes -- por 1-2 na receção ao Eintracht Frankfurt e por escandalosos 0-5 em Mönchengladbach, para a Taça da Alemanha -, mas, nos outros quatro jogos, somou dois 4-0, um 5-1 e um 5-2.

Por seu lado, o Benfica está na pior fase da época, com apenas dois triunfos - um após prolongamento na casa do 'secundário' Trofense (2-1) e o outro com um golo aos 90+8 minutos (1-0 em Vizela) - nos últimos seis jogos, e acaba de perder a liderança da I Liga, face a um empate no Estoril (1-1).

Desta forma, e para segurar o segundo lugar do Grupo E, o Benfica espera, sobretudo, a ajuda do Dinamo Kiev, que recebe um FC Barcelona 'perdido', no segundo jogo do interino Sergio Barjuan ao comando, depois de um 1-1 caseiro com o Alavés.

Os catalães, que têm muitas baixas para o jogo na Ucrânia, são terceiros, a um ponto dos 'encarnados', e repetindo o triunfo caseiro face aos ucranianos [1-0, com um golo de Piqué, um dos ausentes], saltam para o segundo posto, precisamente antes da receção aos portugueses (23 de novembro).

A formação catalã só venceu, no entanto, dois dos últimos sete jogos, seis ainda liderado pelo ex-benfiquista Ronald Koeman, e esta época não ganhou nenhum dos cinco jogos disputados fora do Nou Camp - dois empates, seguidos de três derrotas.

Os dois jogos do Grupo E começam às 20:00 (em Lisboa), num dia em que, além do Bayern, também Salzburgo e Juventus só dependem de si - de um triunfo em Wolfsburgo e um empate na receção ao Zenit, respetivamente - para selar o apuramento.

PAÍS

A Câmara do Porto apresenta hoje o primeiro concurso para contratação de promessa de arrendamento, iniciativa que marca a entrada numa nova fase do programa "Porto com Sentido".

Esse programa pretende fixar moradores na cidade através da disponibilização de habitações para arrendamento a preços acessíveis.

Assim, além do arrendamento de fogos prontos a habitar, o programa municipal visa também a promessa de arrendamento de fogos ainda em projeto, em fase de construção ou de reabilitação, localizados em área de reabilitação urbana, "dando assim maior segurança ao investimento", indicou a autarquia num comunicado.

SOCIEDADE

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) vai avaliar hoje a situação política causada pelo chumbo do Orçamento do Estado para 2022 e o calendário reivindicativo, que previa a realização de duas greves nos dias 05 e 12 de novembro.

As conclusões da reunião serão apresentadas pelas 16:00 numa conferência de imprensa em que a estrutura sindical deverá anunciar se mantém as paralisações.

Na semana passada, a Fenprof, em conjunto com outros sindicatos da educação, convocou uma greve nacional de professores e educadores para 05 de novembro, com uma concentração em frente à Assembleia da República no mesmo dia, e anunciou que iria aderir também à greve da administração pública agendada para o dia 12.