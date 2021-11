Serviço Regional de Protecção Civil realiza amanhã simulacro no Teleférico do Funchal

O Serviço Regional de Protecção Civil, em parceria com a empresa Teleféricos da Madeira, irá realizar amanhã, pelas 16h30, um exercício à escala real - LIVEX.

O objectivo do simulacro é fazer com que os operacionais das equipas de resgate em montanha, com especialização em ambiente em teleférico, treinem situações que se pareçam as mais reais possíveis.

Através da criação de cinco cenários ao longo do Teleférico do Funchal, o dispositivo terá várias oportunidades de ensaiar em situação de paragem aleatória do teleférico, utilizando plataformas e autoescada, assim como técnicas de resgate vertical e guiada.

O simulacro contará com a participação de elementos afectos aos corpos de bombeiros da RAM, Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal e Polícia Segurança Pública.

Tendo em conta o desenvolvimento desta actividade, a circulação na Rua do Arcipreste e no Túnel do Campo da Barca estará condicionada.