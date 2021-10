Protecção Civil regista mais de 1390 ocorrências em todo o país desde quinta-feira

A Proteção Civil registou 1391 ocorrências devido ao mau tempo, entre as 14:00 de quinta-feira e as 16:00 de hoje, em todo o território nacional.

No total foram registadas, durante este período, "1391 ocorrências relacionadas com o mau tempo, para as quais foram ativados 5.125 operacionais e 1.766 meios terrestres", disse à agência Lusa o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), José Costa.

De acordo com o mesmo responsável, as ocorrências estão relacionadas, sobretudo, com "quedas de árvores, movimentos de massas, inundações, quedas de estruturas e limpezas de via", não havendo, no entanto, "registo de danos significativos ou de feridos".

A ANEPC acionou às 18:00 de sexta-feira o alerta amarelo de prontidão do dispositivo de proteção e socorro em todos os distritos, à exceção de Beja e Faro, devido ao risco de inundações e cheias.

Num 'briefing' à comunicação social sobre as previsões meteorológicas e os efeitos expectáveis, o adjunto de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Mário Silvestre, adiantou na sexta-feira que o alerta amarelo (terceiro mais grave de uma escala de cinco) vai estar ativo até às 23:59 de segunda-feira.

O IPMA prevê para hoje, no continente, chuva, por vezes forte, em especial nas regiões do Norte e Centro, com o vento a soprar por vezes forte, com rajadas, no litoral e terras altas, e uma pequena subida de temperatura.

As temperaturas máximas hoje deverão oscilar entre os 17ºC na Guarda e os 25ºC em Sagres.