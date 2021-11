Comandando Operacional da Madeira já levou a cabo sete acções com drones

Decorreu, na manhã desta sexta-feira, 5 de Novembro, um simulacro de vários acidentes com demonstrações no Cais do Carvão, no Funchal, no âmbito do exercício DRONEX 21.

"A importância dos drones é muito significativa para poder ajudar neste tipo de salvamento", "onde é difícil o homem chegar", destacou a propósito o Comandante Operacional da Madeira.

O Contra-almirante João Dores Aresta revela, a propósito que, através da parceria com diversas entidades, já foram levadas a cabo, no Comando Operacional da Madeira (COM) sete acções de iniciação à operação de drones. Para o efeito já foram treinados cerca de 40 elementos.

O DRONEX 21., que se desenrolou em diversos locais da Região Autónoma da Madeira, contou com 36 pessoas do COM, da ARDITI, da Componente de Operações Especiais do Estado-Maior-General das Forças Armadas, da Polícia de Segurança Pública, das Zonas Militar e Marítima da Madeira, da Polícia Marítima, do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, do SANAS e do Centro de Informações e Segurança Militar.

Coordenado pelo COM, o evento juntou pela primeira vez a nível nacional, um conjunto de capacidades militares e não militares, que, testam as capacidades de, em conjunto, "poderem contribuir para a segurança e bem-estar dos cidadãos e para a salvaguarda de pessoas e bens.”

Ao todo, estiveram envolvidos 14 drones nas diversas actividades programadas durante o exercício, que teve início na passada quarta-feira, dia 3 de Novembro, e chegou hoje ao fim.