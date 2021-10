Voo da TAP desviado devido ao mau tempo na capital de Cabo Verde

As chuvas que têm caído na cidade da Praia obrigaram um voo da TAP que fazia a ligação de Lisboa à capital cabo-verdiana a ser desviado, na última madrugada, para a ilha do Sal, disse à Lusa fonte oficial da companhia aérea portuguesa.

"A TAP confirma que, devido ao mau tempo, o seu voo TP1543 de hoje não pôde aterrar no aeroporto da Praia, tendo divergido para o aeroporto do Sal", disse a fonte. A situação afetou os passageiros que tinham partido de Lisboa ao início da noite de sábado, bem como os que iriam embarcar no aeroporto da capital cabo-verdiana com destino a Lisboa, na mesma aeronave.

Segundo a mesma fonte, a TAP "voa com o mesmo avião do Sal para a Praia ainda esta noite" e cerca da meia-noite (01:00 em Lisboa), já de 01 de novembro, "o voo parte da Praia para Lisboa, transportando todos os passageiros que viram a sua viagem afetada devido ao mau tempo".

Desde sexta-feira que a cidade da Praia tem registado períodos de fortes chuvas, mas sem registo de danos ou outras consequências de relevo provocadas pelo mau tempo.