Secretaria do Mar contratou 22 novos assistentes operacionais

Teófilo Cunha revelou, esta sexta-feira, 29 de Outubro, que a Secretaria de Mar e Pescas contratou 22 novos assistentes operacionais, entre 2020 e Outubro de 2021.

O anúncio aconteceu esta manhã, no final da sessão de assinatura de seis novos contratos com vínculo jurídico à administração pública regional, alguns do quias celebrados com pessoas que se encontravam desempregadas.

O governante justificou as 22 novas contratações com a necessidade de os serviços que tutela, neste caso particular a área das pescas, lotas e entrepostos, darem "uma resposta mais competente, célere e de qualidade em toda a linha de actuação", onde se incluem os pescadores, armadores e empresas do sector.

Teófilo Cunha lembrou que o Plano de Ajustamento Económico e Financeira (PAEF) impediu a administração pública regional de contratar novos funcionários, durante o período que vigorou, entre 2012 e 2015, provocando “estrangulamentos” nos diversos serviços.

“O nível de celebração de novos contratos durante o PAEF foi de zero e ainda tivemos pessoas a se reformar e outros que infelizmente faleceram, deixando os serviços desfalcados”, sublinhou, acrescentando que “agora há que preencher as vagas existentes nessas áreas para que possamos continuar a prestar serviços de qualidade e com rapidez a todos os que deles necessitam.”

A tutela realça que os seis novos assistentes operacionais que assinaram hoje contrato entram ao serviço já no dia 1 de Novembro.