Madeira acolhe primeiro exercício militar a nível nacional com 14 drones e 40 pessoas

Madeira será palco, de 3 a 5 de Novembro, do exercício 'DRONEX 21', que junta, na Região, 40 pessoas e 14 drones.

Tratando-se do primeiro exercício deste tipo a nível nacional, este é também o primeiro grande teste à cooperação e nível de interoperabilidade entre o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), representado pelo Comando Operacional da Madeira, os comandos de componente dos ramos das Forças Armadas, as Forças e Serviços de Segurança, através da PSP, e entidades regionais como a ARDITI, o Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC), o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), a Direcção Regional de Ordenamento do Território (DROTe) e o SANAS, para a utilização, em operações de duplo uso, militar e não militar, de sistemas aéreos não tripulados (drones). Comando Operacional da Madeira

Neste exercício, que juntará 36 operadores e 4 observadores, vão interagir 14 drones militares e não militares em cenários específicos construídos para testar as perícias dos operadores de drones treinados pelo Núcleo de Iniciação à Operação e Experimentação de Drones do Comando Operacional da Madeira, tendo em vista aferir o nível em que foi atingida a desejada interoperabilidade e identificar quais as áreas que deverão ser, no futuro, objecto de treino, para melhorar o produto operacional conjunto.

Vão participar no 'DRONEX 21' meios operacionais, como o NRP 'Douro' e embarcações da Polícia Marítima, do Instituto de Socorros a Náufragos e do SANAS.

Participam no exercício, pelas Forças Armadas, o Comando Operacional da Madeira, o Centro de Informações e Segurança Militares e o Comando da Zona Marítima da Madeira. Do lado das entidades cooperantes, estarão presentes a PSP, o SRPC, o SANAS, o IFCN e a ARDITI. Estarão presentes como observadores representantes do Comando da Zona Militar da Madeira e da Célula de Planeamento de Operações Especiais do Comando Conjunto para as Operações Militares. Comando Operacional da Madeira

Serão três dias de "intenso trabalho", diurno e nocturno, que culminarão com uma demonstração de capacidades, no Cais do Carvão, na manhã de 5 de Novembro.