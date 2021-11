Pingo Doce entrega donativos a 14 projectos na Madeira

Decorreu esta quarta-feira, 3 de Novembro, nas lojas Pingo Doce da Região, a entrega dos donativos do programa Bairro Feliz às 14 causas vencedoras, eleitas através da votação dos clientes. A nível nacional, foram apoiadas 432 causas, inscritas por instituições ou grupos de vizinhos.

O programa de responsabilidade social do Pingo Doce através do qual cada loja da insígnia apoia uma causa que promova um impacto positivo na comunidade onde se insere, teve lugar em 14 lojas da Região Autónoma da Madeira, que irão agora financiar a concretização das causas mais votadas pelos moradores destes Bairros.

Alguns exemplos das causas vencedoras na Região são o fornecimento de ração para a Sociedade Protectora dos Animais Domésticos do Funchal, eleita no Pingo Doce Super Anadia, que tem como objectivo alimentar diariamente mais de duas centenas de cães e gatos que a instituição acolhe, ou a construção de uma biblioteca rica e diversificada para os alunos da Escola EB1/PE da Calheta, do Pingo Doce Super Calheta, cujo propósito passa por fomentar hábitos de leitura na comunidade escolar. Destaque, ainda, para o donativo entregue à Junta de Freguesia de Porto Santo, cuja causa esteve a votação no Pingo Doce Porto Santo Praia Dourada, que concorreu ao Programa com vista a adquirir cadeiras de rodas e um andarilho para emprestar aos doentes e idosos mais carenciados na localidade.

“Foi com grande entusiasmo que o Pingo Doce realizou esta primeira edição nacional do Bairro Feliz e assistiu à fortíssima mobilização dos vizinhos e das instituições locais que inscreveram mais de 2.000 causas diversas – da área da saúde, bem-estar, desporto, música, cultura, lazer, ambiente, causa animal, entre outras - e agora, nesta fase de votação popular, à participação dos clientes do Pingo Doce, de norte a sul do país, para votarem nas suas causas preferidas, ajudando-nos nesta importante missão de promovermos Bairros mais felizes. Agradecemos a toda a nossa vizinhança a adesão a esta iniciativa, que veio reforçar o propósito deste Programa”, afirma Filipa Pimentel, Directora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local.

Sobre o Bairro Feliz:

Após duas edições regionais na zona Norte do país, o Programa Bairro Feliz foi implementado pela primeira vez a nível nacional, tendo decorrido em mais de 400 lojas Pingo Doce espalhadas pelo país, incluindo Madeira, dando voz aos vizinhos e às entidades locais para inscreverem as ideias que gostariam de concretizar no seu Bairro e em prol do bem-estar da vizinhança. O Bairro Feliz visa fortalecer a ligação com as comunidades locais e potenciar uma relação próxima e activa com o Bairro, financiando e apoiando a concretização do projecto vencedor. As áreas de abrangência das causas foram: Saúde, Bem-estar e Desporto, Apoio Social e Cidadania, Cultura e Património, Turismo e Lazer, Educação e Ambiente e Causa Animal.